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Makar Rashifal 14 March : मकर राशि वालों की लगेगी लॉटरी ! 14 मार्च को सितारों की चाल बना रही है आपको मालामाल

Edited By Updated: 14 Mar, 2026 03:50 AM

makar rashifal 14 march

Makar Rashifal 14 March : मकर राशि के जातकों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन अनुशासन, धैर्य और ठोस परिणामों का संदेश लेकर आ रहा है। शनिदेव के स्वामित्व वाली आपकी राशि अपनी गंभीरता, कार्यकुशलता और महत्वाकांक्षा के लिए जानी जाती है। 14 मार्च के सितारे यह...

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Makar Rashifal 14 March : मकर राशि के जातकों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन अनुशासन, धैर्य और ठोस परिणामों का संदेश लेकर आ रहा है। शनिदेव के स्वामित्व वाली आपकी राशि अपनी गंभीरता, कार्यकुशलता और महत्वाकांक्षा के लिए जानी जाती है। 14 मार्च के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि आज आप धीरे चलो, पर लंबा चलो की नीति से बड़ी सफलता हासिल करेंगे।

मकर राशि
14 मार्च को आपका राशि स्वामी शनि अपनी ही राशि या मित्र भाव में गोचर कर रहा है, जो आपको मानसिक रूप से बहुत स्थिर और व्यावहारिक बनाएगा। चंद्रमा का गोचर आपके धन भाव और कुटुंब भाव को प्रभावित कर रहा है। इसका अर्थ है कि आज आपका पूरा ध्यान अपने आर्थिक आधार को मजबूत करने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर रहेगा। मकर राशि वाले स्वभाव से मेहनती होते हैं। आज की ग्रहों की स्थिति आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा भरेगी कि आप सबसे कठिन काम को भी बड़ी सरलता से निपटा लेंगे।

करियर और कार्यक्षेत्र
मकर राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में आज का दिन नींव मजबूत करने वाला रहेगा।

नौकरीपेशा जातकों के लिए:
ऑफिस में आज काम का बोझ थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन आपकी व्यवस्थित कार्यशैली  के कारण आप समय से पहले सब पूरा कर लेंगे। बॉस आपकी विश्वसनीयता की सराहना करेंगे। यदि आप किसी तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है। किसी सहकर्मी की मदद करने से आपकी ऑफिस में साख बढ़ेगी।

व्यापारियों के लिए:
व्यापार में आज स्थायित्व की स्थिति रहेगी। यदि आप लोहे, मशीनरी, तेल या जमीन से जुड़ा बिजनेस करते हैं, तो आज का दिन बड़ा लाभ दे सकता है। नए सौदों के लिए आज का दिन अच्छा है लेकिन किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है इसलिए अपनी स्वाभाविक चाल से चलें।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टि से 14 मार्च का दिन मकर राशि वालों के लिए संतोषजनक रहेगा। आज आप अपनी बचत को लेकर बहुत गंभीर रहेंगे। भविष्य की जरूरतों के लिए पैसा बचाने की आपकी योजना सफल होगी। यदि आप लंबे समय से घर या जमीन खरीदने की सोच रहे थे, तो आज उस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आज सुलझ सकता है। शेयर बाजार में निवेश के लिए आज का दिन मध्यम है। जोखिम भरे निवेश के बजाय फिक्स्ड डिपॉजिट या गोल्ड में निवेश करना आपके लिए अधिक सुरक्षित रहेगा।

प्रेम और वैवाहिक जीवन:

वैवाहिक जीवन:
जीवनसाथी के साथ आपके संबंध गहरे होंगे। भले ही आज बहुत ज्यादा रोमांस या दिखावा न हो, लेकिन एक-दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना प्रबल रहेगी। घर की किसी बड़ी समस्या को सुलझाने में आपका पार्टनर आपकी मदद करेगा। बच्चों की पढ़ाई या करियर को लेकर आज कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है।

लव लाइफ:
जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे आज अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की सोच सकते हैं। पार्टनर के साथ आपकी बातचीत भविष्य की योजनाओं पर केंद्रित रहेगी। सिंगल जातकों के लिए आज का दिन किसी पुराने मित्र से दोबारा मिलने का हो सकता है, जो भविष्य में एक रिश्ते का रूप ले सकता है।

स्वास्थ्य और जीवनशैली
मकर राशि वालों को जोड़ों के दर्द या घुटनों की समस्या हो सकती है। ठंडी चीजों से बचें और हल्का व्यायाम करें। काम के दबाव के कारण शाम को थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। ध्यान और शांत संगीत आपको आराम देगा। बाहर के खाने से बचें, क्योंकि पाचन तंत्र थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। घर का बना सादा भोजन आपके लिए सर्वोत्तम है।

14 मार्च के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय

शनि चालीसा का पाठ: शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। इससे कार्य में आ रही बाधाएं दूर होंगी।
काले तिल का दान: किसी जरूरतमंद को काले तिल या काली उड़द की दाल का दान करें। यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को कम करेगा।
हनुमान जी की पूजा: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। इससे आपका आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ेगा।
नीला या काला रंग: आज गहरे नीले रंग के कपड़े पहनना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा।

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