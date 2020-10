नामुमकिन कुछ भी नहीं अंग्रेजी का एक शब्द है Impossible जिसका अर्थ है कि मैं नहीं कर सकता। मतलब हारने से पहले ही हार मान लेना। आम लोगों की भी कुछ ऐसी ही धारणा है। मेरा मानना है कि Impossible शब्द में से Im शब्द हटाने पर बचता है possible जिसका अर्थ है कि मैं कर सकता हूं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। दूरी तभी तक है जब तक कि आपने चलना शुरूनहीं किया और रात तभी तक है जब तक कि आप सोए हुए हैं।

