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Neem Karoli Baba Quotes : नीम करोली बाबा के 3 जादुई मंत्र, जिससे अशांत मन को मिलेगा सुकून

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 11:17 AM

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नीम करोली बाबा, जिन्हें दुनिया एक महान संत और चमत्कारी बाबा के रूप में जानती है, उनके उपदेश किसी भारी-भरकम शास्त्र की तरह नहीं, बल्कि जीवन की सरल सच्चाइयों की तरह हैं।

Neem Karoli Baba Quotes : नीम करोली बाबा, जिन्हें दुनिया एक महान संत और चमत्कारी बाबा के रूप में जानती है, उनके उपदेश किसी भारी-भरकम शास्त्र की तरह नहीं, बल्कि जीवन की सरल सच्चाइयों की तरह हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर व्यक्ति मानसिक तनाव और अनचाही चिंताओं से घिरा हुआ है, महाराज जी के विचार किसी शीतल छांव की तरह काम करते हैं। स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग जैसी हस्तियों को सही राह दिखाने वाले नीम करोली बाबा का मानना था कि मन की शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के नजरिए में छिपी है। उन्होंने जीवन को जीने के लिए ऐसे 3 जादुई मंत्र दिए हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने अशांत मन को स्थिर कर सकता है और सच्ची खुशी का अनुभव कर सकता है। तो आइए जानते हैं बाबा के उन अनमोल वचनों के बारे में, जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं।

सबको प्यार करो
महाराज जी का पहला और सबसे शक्तिशाली मंत्र है- प्रेम। वे कहते थे कि घृणा और ईर्ष्या ही मन की अशांति का मुख्य कारण हैं।

इसका प्रभाव: जब आप दूसरों के प्रति अपने मन में द्वेष रखते हैं, तो आपका अपना मन अशांत रहता है। बाबा की सीख है कि हर इंसान में उसी परमात्मा का अंश देखें।

जीवन में कैसे उतारें: यदि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार भी करे, तो उसे क्षमा करना सीखें। जैसे ही आप क्षमा और प्रेम का मार्ग चुनते हैं, आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है और आप एक दिव्य शांति महसूस करते हैं।

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सबकी सेवा करो
दूसरा मंत्र है 'निस्वार्थ सेवा'। बाबा का मानना था कि जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, तो चिंताएं और डर हमें घेर लेते हैं।

इसका प्रभाव: सेवा करने से अहंकार मिटता है। जब आप किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, तो मिलने वाली संतुष्टि आपके मन को वह शांति देती है जो दुनिया की कोई भी दौलत नहीं दे सकती।

जीवन में कैसे उतारें: सेवा का मतलब केवल आर्थिक मदद नहीं है। किसी दुखी व्यक्ति की बात सुन लेना या किसी को सही रास्ता दिखा देना भी सेवा है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना आपके अपने मन को सुकून से भर देता है।

ईश्वर को याद करो और सच बोलो
महाराज जी कहते थे कि झूठ बोलने से मन के अंदर एक डर पैदा होता है जो चैन छीन लेता है। वहीं, ईश्वर का स्मरण आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

इसका प्रभाव: राम नाम या किसी भी दैवीय शक्ति का निरंतर स्मरण मन को एकाग्र करता है और बाहरी शोर से दूर ले जाता है। सत्य बोलने से व्यक्ति निर्भय हो जाता है।

जीवन में कैसे उतारें: चाहे स्थिति कैसी भी हो, सत्य का साथ न छोड़ें। साथ ही, दिन भर में कुछ समय एकांत में बैठकर भगवान का नाम लें। बाबा कहते थे, "हनुमान जी सब देख रहे हैं," यानी जब आप ईश्वर पर भरोसा छोड़ देते हैं, तो आपकी चिंताएं खत्म होने लगती हैं।

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