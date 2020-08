शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Kundli me pitra dosh: प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में पितृ दोष सबसे बड़ा दोष माना गया है। इससे पीड़ित व्यक्ति का जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है। जिस जातक की कुंडली में यह दोष होता है उसे धन के अभाव से लेकर मानसिक क्लेश तक का सामना करना पड़ता है। पितृ दोष से पीड़ित जातक की उन्नति में बाधा रहती है। पितृ दोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इस पर अनेक प्रकार के उपाय करने पर भी परिवार के सभी सदस्यों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दैनिक जीवन में पितृ दोष के कई लक्षण दिखाई देते हैं।

