आलोच्य सप्ताह (29 जनवरी से 4 फरवरी तक) के दौरान दो सितारे बुध तथा शुक्र अपना राशि परिवर्तन करते हैं। बुध मकर राशि से निकल कर कुंभ राशि पर तथा शुक्र कुंभ राशि पर से निकल कर मीन राशि पर प्रवेश करता है। इनके अतिरिक्त बुध तथा शनि दोनों उदय होते हैं। बुध तथा शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण टूटते-बनते ग्रह योग तथा बुध-शनि की पोजीशन में होने वाले फेरबदल को स्टडी करने से मालूम देता है कि यह सप्ताह बहुत उठा-पटक वाला होगा, इसलिए बाजार को देख-परख कर काम करना सही रहेगा।



आलोच्य सप्ताह के दौरान 31 जनवरी तथा 3 फरवरी के बाजार रुख को ज्यादा महत्व तथा वेट दें, क्योंकि इन दिनों वाला रुख आगे कुछ दिन चल सकता है। इस सप्ताह में 30 जनवरी, 31 जनवरी, 3 फरवरी को बाजार में एकतरफे झटके आ सकते हैं।

तेल सोया, तेल मूंगफली, सरसों, अलसी, तोरिया, तिल, तेल, बिनौला, अरंडी, खल, सींगदाना, मेंथा, पिपरामैंट, अन्य तेल पदार्थों, वनस्पति इत्यादि में 30 जनवरी को तेजी, 31 जनवरी को मंदी तथा 3 फरवरी को तेजी के झटके की आशा। काटन, पटसन, रूई, कपास, सन्न, सूत, सिल्क, स्टैपल, ऊनी, सूती, रेशमी कपड़े तथा यार्न इत्यादि में 31 जनवरी मंदा आने पर 2 फरवरी तक मंदा चलेगा, फिर 3, 4 फरवरी तेजी रुख। शेयर मार्कीट में 30 जनवरी झटका के साथ रेट एकतरफ चलेंगे, फिर 31 जनवरी रेट टूट सकते हैं तथा फिर 3 फरवरी को जम्प कर सकते हैं।



सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य पत्थरों तथा बहुमूल्य धातुओं में 30 जनवरी को रेट जम्प कर सकते हैं। 30 जनवरी सायं पौने छह बजे के बाद झटका के साथ बाजार एकतरफ चलेगा। फिर 31 जनवरी एकतरफा झटका आ सकता है। 3 जनवरी को बाजार ने जो रुख पकड़ लिया, ख्याल है कि वही रुख 4 को भी बना रहेगा। गुड़, खांड, शक्कर तथा अन्य मीठी रसदार वस्तुओं तथा मिश्री इत्यादि में 31 जनवरी, 1 तथा 2 फरवरी को कमजोरी रुख। फिर 3, 4 फरवरी बाजार तेज दिखाई देता है।

गेहूं, गवारा, मटर, मक्की, चने, जौ, बाजरा, अरहर, मूंग, माष तथा अन्य अनाज पदार्थों, दालों इत्यादि में 30, 31 जनवरी तथा 3 फरवरी के बाजार रुख पर नजर रखनी जरूरी। हाजिर मार्कीट में लवाल तथा बिकवाल दोनों को अपनी पसंद का काम करने का मौका मिलेगा, इसलिए उन्हें गलत मौका पर काम में फंसने से बचना चाहिए।