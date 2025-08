Raksha Bandhan: राशि अनुसार खरीदें अपने भाई के लिए राखी, बना रहेगा Good Luck

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 06 Aug, 2025 04:17 PM

Raksha Bandhan 2025: रक्षा बंधन एक अत्यंत प्राचीन, सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्व है जिसका उल्लेख वेद, पुराण और धर्मशास्त्रों में मिलता है। यद्यपि आधुनिक समय में इसे बहन द्वारा भाई को राखी बांधने के रूप में देखा जाता है, किंतु शास्त्रों के अनुसार यह पर्व उससे कहीं अधिक गहरा, व्यापक और ब्रह्मिक अर्थ लिए हुए है। रक्षा का अर्थ है सुरक्षा, संरक्षण, आत्मबल की रक्षा। बंधन का अर्थ है एक अनुबंध, एक आध्यात्मिक डोर, एक ऊर्जा का आदान-प्रदान। शास्त्रों में रक्षा बंधन केवल भाई-बहन के संबंध का पर्व नहीं, बल्कि एक धर्म-संरक्षण व्रत, संकल्प-बंधन और ऊर्जा-संयोजन की तिथि है।



रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीनकाल से चला आ रहा है। राखी परंपरा ही नहीं, बहन का प्यार व भाई से रक्षा के वचन का पर्व है। इंद्र की पत्नी ने इंद्र को ही राखी बांधी थी। यम को उनकी बहन यमुना ने। लक्ष्मी जी ने राजा बली को। द्रौपदी ने श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगने पर साड़ी का पल्लू बांधा था और इस पर्व पर वचन लिया। चीरहरण के समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। चित्तौड़ की महारानी करमावती ने हुमायूं को चांदी की राखी भेजी थी। सिकंदर को राजा पुरु की पत्नी ने राखी बांधी थी।



राखी बहन की रक्षा का वचन होता है कि जब-जब बहन पर संकट के बादल हों, तब-तब भाई यथासंभव उसकी रक्षा करें। ज्योतिष के अनुसार अपने भाई की राशिनुसार राखी खरीदी जाए तो वह सूत्र भाई के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है।



Rakhi for brother as per Rashi: अपने भाई की राशि अनुसार करें राखी का चयन

मेष राशि : मंगल कामना करते हुए कुमकुम का तिलक लगाएं और लाल रंग की डोरी बांधें। संपूर्ण वर्ष स्वस्थ रहेंगे।



वृषभ : सिर पर सफेद रुमाल रखें और चांदी की या सिल्वर रंग की राखी बांधें। रोली में अक्षत मिला लें । मन शांत और प्रसन्न रहेगा।



मिथुन : हरे वस्त्र से भाई का सिर ढांपें हरे धागे या हरे रंग की राखी आत्मविश्वास उत्पन्न करेगी।



कर्क : चंद्रमा जैसे रंग अर्थात सफेद या क्रीम रंग के धागों से बनी मोतियों वाली राखी भैया का मन सदा शांत रखेगी।



सिंह : गोल्डन रंग या पीली, नारंगी राखी और माथे पर सिंदूर या केसर का तिलक आपके भाई का भाग्यवद्र्धन करेगा।



कन्या : हरा या चांदी जैसा धागा या रक्षासूत्र करेगा भाई की जीवन रक्षा।



तुला : शुक्र का रंग फिरोजी, सफेद, क्रीम का प्रयोग रुमाल, राखी और तिलक में प्रयोग करें, जीवन में सुख- समृद्धि बढ़ेगी।



वृश्चिक : यदि भाई इस राशि के हैं तो चुनिए लाल, गुलाबी और चमकीली राखी या धागा और खिलाएं लाल मिठाई।



धनु : गुरु का पीताम्बरी रंग भाई के करियर में लगाएगा चार चांद। बांधिए उन्हें पीली रेशमी डोरी ।

मकर : ग्रे या नेवी ब्लू रुमाल से सिर ढांपें, नीले रंग के मोतियों वाली राखी बचाएगी बुरी नजर से।



कुंभ : आसमानी या नीले रंग की डोरी से बनी राखी या डोरी भाग्यशाली रहेगी।



मीन : हल्दी का तिलक, लाल, पीली या संतरी रंग की राखी या धागा शुभता लाएगा।