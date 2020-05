Rashifal in hindi: आज 24 मई, शनिवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। जो 25 मई की रात्रि 01:00 तक रहेगी। आज से आरंभ होकर पूर्ण रात्रि तक मॄगशिरा नक्षत्र रहेगा।

