Rudrabhishek in Sawan: सावन में इस समय न करें रुद्राभिषेक, पुण्य के बजाय लगता है पाप ?

Rudrabhishek in Sawan 2025: 11 जुलाई को श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से सावन माह का आरंभ हो गया है। सावन में रुद्राभिषेक के लाभ बहुत ही दिव्य और फलदायक माने जाते हैं। सावन (श्रावण मास) भगवान शिव का प्रिय महीना है, और इस महीने में रुद्राभिषेक करने से साधक को भौतिक, मानसिक, और आध्यात्मिक लाभ एक साथ प्राप्त होते हैं। सावन के महीने में कुछ ऐसा समय भी है, जब रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए।

When should Rudrabhishek be performed in Sawan सावन में रुद्राभिषेक कब करना चाहिए ?

सावन में जिस समय शिव योग, प्रदोष काल या अमृत काल हो उस समय रुद्राभिषेक किया जाता है लेकिन सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। ब्रह्म मुहूर्त प्रात: 4.00 बजे से लेकर 5.30 बजे तक को कहते हैं। प्रदोष काल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय को बोला जाता है। अमृत काल सुबह 7.30 से 9.00 बजे के दौरान होता है।



When should Rudrabhishek not be performed in Sawan सावन में कब नहीं करना चाहिए रुद्राभिषेक ?

भगवान शिव के सिर पर गंगा की धारा है, अत: उनका रुद्राभिषेक कभी भी किया जा सकता है लेकिन राहुकाल और दोपहर के समय न करें।



Auspicious dates of Rudrabhishek रुद्राभिषेक की शुभ तिथियां

14 जुलाई 2025 चतुर्थी तिथि

15 जुलाई 2025 पंचमी तिथि

18 जुलाई 2025 अष्टमी तिथि

21 जुलाई 2025 एकादशी तिथि

22 जुलाई 2025 द्वादशी तिथि

23 जुलाई 2025 चतुर्दशी तिथि

24 जुलाई 2025 अमावस्या तिथि

26 जुलाई 2025 द्वितीया तिथि

29 जुलाई 2025 पंचमी तिथि

30 जुलाई 2025 षष्ठी तिथि

6 अगस्त 2025 द्वादशी तिथि

7 अगस्त 2025 त्रयोदशी तिथि