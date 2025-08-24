Main Menu

  • ग्रेटर नोएडा निक्की मर्डर केस: पुलिस एनकाउंटर में आरोपी पति विपिन के पैर में लगी गोली

Edited By Shubham Anand,Updated: 24 Aug, 2025 01:46 PM

in greater noida nikki murder case accused husband vipin was shot

ग्रेटर नोएडा के चर्चित निक्की हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी पति विपिन को गिरफ्तार किया था। लेकिन हिरासत में रहते हुए उसने भागने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस का हथियार छीनने का प्रयास भी किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सिरसा चौराहे के पास...

नेशनल डेस्क : ग्रेटर नोएडा के चर्चित निक्की हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी पति विपिन को गिरफ्तार किया था। लेकिन हिरासत में रहते हुए उसने भागने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस का हथियार छीनने का प्रयास भी किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सिरसा चौराहे के पास हुई मुठभेड़ में विपिन के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया।

पुलिस ने बताया कि 21 अगस्त को विपिन ने अपनी मां के साथ मिलकर पत्नी निक्की को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

खबर अपटेड की जा रही है।

