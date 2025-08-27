Main Menu

ट्रंप ने चीन को दी 200% टैरिफ लगाने की धमकी, रेयर अर्थ पॉलिसी को लेकर साधा निशाना

trump threatens to impose 200 tariff on china

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर चीन अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं देता, तो अमेरिका इन पर 200 प्रतिशत तक का भारी टैरिफ (आयात शुल्क) लगा सकता है। ट्रंप ने यह बयान ओवल ऑफिस...

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर चीन अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं देता, तो अमेरिका इन पर 200 प्रतिशत तक का भारी टैरिफ (आयात शुल्क) लगा सकता है। ट्रंप ने यह बयान ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया, जहां वे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच अच्छे रिश्ते बन सकते हैं, लेकिन व्यापार को लेकर तनाव अब भी बना हुआ है।

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने कहा:“चीन के पास कुछ पत्ते हैं, हमारे पास भी कुछ पत्ते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे अपने पत्तों का इस्तेमाल करना पड़े। अगर मैंने किया, तो चीन बर्बाद हो जाएगा।”

इस बयान से ट्रंप ने इशारा किया कि अमेरिका के पास चीन के खिलाफ ऐसे विकल्प हैं, जिनका इस्तेमाल करने पर चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे "पत्ते" राजनीतिक हैं, रणनीतिक हैं या आर्थिक।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत

ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है और वे जल्द ही चीन का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा: “मैं इस साल या फिर उसके तुरंत बाद चीन जा सकता हूं। शी जिनपिंग ने मुझे आमंत्रित किया है।”

 रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर विवाद क्यों?

रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कारों, सैन्य उपकरणों और हाई-टेक मशीनों में होता है। चीन दुनिया में इनका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। हाल ही में चीन ने अमेरिका को इन मैग्नेट्स की सप्लाई कम करने के संकेत दिए, जिससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका चाहता है कि चीन इन जरूरी संसाधनों की आपूर्ति बंद न करे।

ट्रंप की पुरानी नीति: टैरिफ से दबाव बनाना

  • 12 अगस्त को, ट्रंप ने चीन पर लगने वाले अतिरिक्त टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया था। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर यह फैसला लिया और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अब नई समयसीमा 9 नवंबर तय की गई है।

  • इससे पहले 11 मई को जिनेवा में अमेरिका और चीन के बीच एक ट्रेड डील पर सहमति बनी थी, जिसमें चीन ने अमेरिका को मैग्नेट और जरूरी खनिजों के निर्यात में कुछ छूट देने का वादा किया था।

  • ट्रंप प्रशासन ने एक समय पर चीन से आने वाली वस्तुओं पर 245% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। चीन ने जवाब में 125% टैरिफ लगाने की बात कही थी, लेकिन जिनेवा समझौते के बाद दोनों देशों ने इसे लागू नहीं किया।

 अमेरिका की रणनीति: आत्मनिर्भरता की ओर कदम

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब अपनी खुद की मैग्नेट प्रोडक्शन चेन तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। उनका कहना है कि अगले एक साल में अमेरिका अपने रेयर अर्थ मैग्नेट खुद बना सकेगा।

मुख्य बातें (Highlights):

  • ट्रंप ने चीन को चेताया: "अगर मैग्नेट नहीं मिले तो 200% टैरिफ लगाएंगे।"

  • अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव जारी है।

  • ट्रंप ने कहा कि वह चीन के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन उनके पास "ऐसे पत्ते हैं जो चीन को बर्बाद कर सकते हैं"।

  • शी जिनपिंग से हुई बातचीत, ट्रंप कर सकते हैं चीन दौरा।

  • अमेरिका ने फिलहाल 90 दिनों के लिए टैरिफ बढ़ाने को टाल दिया है।

