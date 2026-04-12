इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं रूहानी दुनिया के सबसे करीब, महसूस कर लेते हैं अदृश्य ऊर्जा

अंकज्योतिष की दुनिया बहुत रहस्यमयी है। माना जाता है कि हमारे जन्म की तारीख केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक विशेष ऊर्जा है जो हमारे व्यक्तित्व और क्षमताओं को तय करती है।

Spiritual Birth Dates : अंकज्योतिष की दुनिया बहुत रहस्यमयी है। माना जाता है कि हमारे जन्म की तारीख केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक विशेष ऊर्जा है जो हमारे व्यक्तित्व और क्षमताओं को तय करती है। कुछ खास तारीखें ऐसी होती हैं, जिन पर जन्म लेने वाले लोगों में एक Sixth Sense जन्मजात होती है। ऐसे लोग उन अदृश्य शक्तियों और रूहानी ऊर्जाओं को भी महसूस कर लेते हैं, जिन्हें एक आम इंसान पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। तो आइए जानते हैं वे कौन सी तारीखें हैं और उनके पीछे का आध्यात्मिक कारण क्या है।

मूलांक 2 (तारीख 2, 11, 20 और 29)

अंक 2 का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन और कल्पनाशीलता का प्रतीक है। इन तारीखों को जन्मे लोग बेहद संवेदनशील और भावुक होते हैं। उनकी 'रिसेप्टिविटी' (ग्रहण करने की शक्ति) बहुत अधिक होती है। ये लोग किसी भी जगह की नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा को तुरंत भांप लेते हैं। अक्सर इन्हें ऐसे सपने आते हैं जो भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं। इन्हें अजनबियों को देखकर ही उनके इरादों का आभास हो जाता है।

मूलांक 7 (तारीख 7, 16 और 25)

अंक 7 का स्वामी केतु है, जिसे अध्यात्म और मोक्ष का कारक माना जाता है। ये लोग स्वभाव से दार्शनिक और अंतर्मुखी होते हैं। इन्हें शोर-शराबे से ज्यादा एकांत पसंद होता है। मूलांक 7 वाले लोग रूहानी दुनिया के सबसे करीब माने जाते हैं। केतु इन्हें वह दृष्टि देता है जिससे ये Supernatural forces के संकेतों को डिकोड कर सकते हैं। इन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति इनका मार्गदर्शन कर रही है।

मूलांक 9 (तारीख 9, 18 और 27)

अंक 9 का स्वामी मंगल है, जो साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। ये लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत और निडर होते हैं।

इनकी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा होता है कि ये अनजानी शक्तियों से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इनमें 'हीलिंग' (दूसरों को ठीक करने) की अद्भुत शक्ति होती है। कई बार इन्हें अंधेरे में या सुनसान जगहों पर किसी की मौजूदगी का स्पष्ट अहसास होता है।

कैसे पहचानें अपनी इस 'सुपरपावर' को?

आपको अचानक बिना किसी कारण के शरीर में कंपन या 'गूजबम्प्स' महसूस होते हैं।

आपकी कही हुई बातें अक्सर सच हो जाती हैं।

किसी नए स्थान पर जाने पर आपको ऐसा लगता है जैसे आप वहां पहले भी आ चुके हैं।

जानवरों और छोटे बच्चों के साथ आपका एक अलग ही लगाव होता है, क्योंकि वे भी शुद्ध ऊर्जा को पहचानते हैं।

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