Surya Grah Upay: कुंडली में ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के जीवन पर काफी गहरा असर डालती है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन बेहद ही शुभ है। ज्योतिष में सूर्य देव को मान-सम्मान, उच्च पद और नेतृत्व क्षमता का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में ये सही तो व्यक्ति को इनसे जुड़े शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं सूर्य ग्रह की खराब दशा आपके जीवन की नैया को डुबा सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि वास्तु का ग्रहों से भी संबंध होता है। ऐसे में अगर आप अपने जीवन को खुशहाल और कामयाबी से भरपूर रखना चाहते हैं तो आपको बताएंगे कि वास्तु की मदद से सूर्य ग्रह को कैसे मजबूत किया जा सकता है।

Kitchen and washroom should be in this direction इस दिशा में हो किचन और वॉशरूम

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक सूर्य देव घर के दक्षिण-पूर्व में होते हैं। इस वजह से ये समय भोजन बनाने और स्नान करने के लिए बेहद ही खास माना जाता है। इस वजह से वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में इनका स्थान होना शुभ होता है।

Surya Grah Upay: अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करने के लिए, कुंडली में सूर्य ग्रह को करें इस तरह मजबूत

Open all windows and doors सभी खिड़कियां और दरवाजे खोलें

मान्यताओं के अनुसार जिस घर में सूरज की रोशनी आती है वहां के रहने वाले सदस्य कभी भी बीमार नहीं पड़ते। इस वजह से वास्तु शास्त्र कहता है कि सुबह के समय घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दें।

Worship at this time इस समय करें पूजा

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह 4 बजे से 6 बजे तक के बीच का समय बहुत शुभ होता है। इस समय पर सूर्य देव घर के उत्तरी भाग में विराजमान होते हैं। इस समय में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है।

The bedroom should be in this direction इस दिशा में हो शयनकक्ष

दोपहर 12 से 3 बजे तक के बीच सूर्य देव दक्षिण दिशा में विराजमान होते हैं। इस दिशा में शयनकक्ष होना बेहद ही शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इस दिशा में गहरे रंग के पर्दे लगाना शुभ होता है।

Strengthen the weak Sun in this way कमजोर सूर्य को इस तरह करें मजबूत

कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए आज के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें और ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं स: सूर्याय नम: का 12 या 21 बार जाप करें।

आज यानि रविवार के दिन नमक का सेवन करने से बचें। रविवार के दिन दलिया, दूध, दही, घी, चीनी और गेहूं की रोटी का सेवन करें।

रविवार का व्रत रखने से सूर्य देव व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को आरोग्य और समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होती है।