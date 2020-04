शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Sun Transit in Aries: आज 13 अप्रैल, सोमवार को मेष संक्रांति का शुभ दिन है। सूर्य देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। फिर 14 मई तक इसी राशि में रहने वाले हैं। विद्वान कहते हैं इस राशि में आकर सूर्य का प्रभाव बढ़ जाता है और वे लगभग सभी राशियों को अच्छे परिणाम देते हैं। मेष राशि सूर्य ग्रह की उच्च राशि मानी गई है इसलिए ये इस राशि में आने के बाद सबसे अधिक बलशाली और पुण्य लाभ देने वाले होते हैं। जब ये अपने सखा मंगल ग्रह की राशि में विचरण करते हैं तो जातक को समृद्ध बनाते हैं।

