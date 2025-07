Tarot Card Rashifal (16th July): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

मेष (Aries) टैरो कार्ड: The Emperor आज आपका आत्मबल चरम पर है। निर्णय लेने में दृढ़ता और अनुशासन रहेगा। कोई वरिष्ठ

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष (Aries)

टैरो कार्ड: The Emperor

आज आपका आत्मबल चरम पर है। निर्णय लेने में दृढ़ता और अनुशासन रहेगा। कोई वरिष्ठ आपकी राह में सहायता कर सकता है।

टैरो मंत्र: मैं अपनी शक्ति का शांत उपयोग करता हूं।



वृषभ (Taurus)

टैरो कार्ड: The Hierophant

परंपरा और आस्था आज मार्गदर्शन करेंगी। कोई पुराना ज्ञान आपको आज जीवन में दिशा दे सकता है।

टैरो मंत्र: मुझे उत्तर भीतर से मिलते हैं।



मिथुन (Gemini)

टैरो कार्ड: The Lovers

यह दिन आपके लिए एक गहरा भावनात्मक या विकल्पों से जुड़ा निर्णय लेकर आएगा। संबंधों में सच्चाई का पल आ गया है।

टैरो मंत्र: मैं सच्चे प्रेम को चुनता हूं।



कर्क (Cancer)

टैरो कार्ड: The Moon

कुछ बातें अस्पष्ट रहेंगी, भ्रम से बचें। अंतरात्मा की आवाज़ को सुनें और अपने सपनों को अनदेखा न करें।

टैरो मंत्र: मैं प्रकाश को अंधकार में खोजता हूं।



सिंह (Leo)

टैरो कार्ड: Strength

आपकी आंतरिक शक्ति और धैर्य आज सबसे बड़ा हथियार हैं। भावनाओं पर संयम रखें और दयालु बनें।

टैरो मंत्र: मैं शक्ति के साथ करुणा को जोड़ता हूं।



कन्या (Virgo)

टैरो कार्ड: The Hermit

अंदर की ओर ध्यान दें। जवाब बाहर नहीं, भीतर मिलेंगे। कुछ एकांत समय आपके लिए आज वरदान साबित होगा।

टैरो मंत्र: मैं अपने प्रकाश को खुद में खोजता हूं।



तुला (Libra)

टैरो कार्ड: Justice

आज आपके जीवन में संतुलन और कर्म की वापसी का दिन है। जो बोया है, वही पाएंगे। निर्णय सोच-समझकर लें।

टैरो मंत्र: मैं न्याय और सच्चाई के पथ पर चलता हूं।



वृश्चिक (Scorpio)

टैरो कार्ड: Death

किसी पुराने अध्याय का समापन हो रहा है लेकिन यह अंत नहीं, परिवर्तन की शुरुआत है। भय नहीं, स्वीकार करें।

टैरो मंत्र: मैं हर अंत में नया आरंभ देखता हूं।



धनु (Sagittarius)

टैरो कार्ड: The Fool

आज नई शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। डर को पीछे छोड़ें और जीवन में एक साहसी कदम आगे बढ़ाएं।

टैरो मंत्र: मैं अज्ञात की ओर आशा से बढ़ता हूं।



मकर (Capricorn)

टैरो कार्ड: The Devil

आज किसी मानसिक या व्यावहारिक बंधन को तोड़ने का दिन है। खुद को अधिक स्वतंत्र करें।

टैरो मंत्र: मैं बंधनों से परे हूं।



कुम्भ (Aquarius)

टैरो कार्ड: The Star

उम्मीद और प्रेरणा का दिन है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है या रचनात्मक ऊर्जा आप में बह सकती है।

टैरो मंत्र: मेरे सपनों का आकाश खुला है।



मीन (Pisces)

टैरो कार्ड: The High Priestess

आपकी अंतर्ज्ञानी शक्ति आज शिखर पर है। ध्यान, मौन और आंतरिक ज्ञान से कार्य करें, बहुत कुछ स्पष्ट होगा।

टैरो मंत्र: मौन में ही सारे उत्तर छिपे हैं।