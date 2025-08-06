Tarot Card Rashifal (8th August): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

मेष- आज कार्यक्षेत्र के काम में मन नहीं लगेगा, अधिकारियों के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है। घर के लिए कोई नया उपकरण खरीदेंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

वृष- आज व्यापार में मिश्रित रूप से फल मिलेगा। ससुराल पक्ष की तरफ से कोई गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। घर को रिनोवेट करने के बारे में सोचेंगे। परिवार की किसी बात को लेकर मन थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा। वाहन या भूमि खरीदने का स्वप्न पूरा हो सकता है।



मिथुन- आज किसी के द्वारा दी गई सलाह ध्यान से सुनें, भविष्य में काम आ सकती है। छात्रों का ज्यादा समय घर से बाहर बीतेगा। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन मन में कुछ तनाव रहेगा। फोन के माध्यम से कार्यक्षेत्र के काम को निपटाएंगे।



कर्क- आज परिवार के साथ किसी मुद्दे को लेकर सलाह-मशवरा करेंगे। व्यापार की कोई जरूरी जानकारी लीक होने की संभावना है। वाहन सावधानी से चलाएं। युवा वर्ग करियर के मामले में आसानी से जीत हासिल कर लेंगे।



सिंह- आज करियर में माहौल कुछ चुनौतियों से भरा रहेगा। व्यापार में आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए मेहनत सफल होगी। युवा वर्ग दूसरों पर ज्यादा भरोसा न करें। वाहन थोड़ा संभल कर चलाएं, दुर्घटना होने की संभावना है।



कन्या- आज ऑफिस में काम के तनाव के कारण मानसिक शांति भंग हो सकती है। कारोबार भी ठीक-ठाक रहेगा। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में जीत अवश्य मिलेगी। पार्टनर के मन में चल रही बातों को समझने का प्रयास करेंगे।



तुला- आज परिवार वालों के साथ शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाएंगे। ऑफिस का माहौल थोड़ा सा गरम रहेगा। बैंकिंग सेक्टर के लोग पैसों से जुड़े मामले में सावधानी बरतें। बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएंगे।



वृश्चिक- आज आपका आत्मविश्वास आपके अंदर एक सकारात्मकता लेकर आएगा। व्यापार की संपत्ति में भी इजाफा होने की संभावना है। युवा वर्ग किसी भी चीज के आदि न हों। परिवार में आपकी कामयाबी की वजह से हर जगह प्रशंसा होगी।



धनु- आज कार्यक्षेत्र में काम का बोझ कम होता हुआ दिखाई देगा। व्यापार में चल रही चुनौतियों का निवारण हो जाएगा। राजनीति से जुड़े लोग अपने काम में सावधानी बरतें। विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंस में काम खराब कर सकते हैं।



मकर- आज का दिन खर्चों में वृद्धि लेकर आ सकता है। ऑफिस में हर काम को अनुशासन के साथ करें। बच्चों के द्वारा हुई गलती को माफ करके अपना बड़प्पन दिखाएंगे। लव बर्ड्स के लिए दिन लकी साबित होगा। सेहत सही रहेगी।



कुंभ- आज का दिन कारोबार के लिए बाकि दिनों के हिसाब से लाजवाब रहने वाला है। युवाओं को किसी मुश्किल कार्य में जीत जरूर मिलेगी। छात्र पढ़ाई से अपना फोकस न हटने दें। सेहत को लेकर चल रहे नकारात्मक परिणाम में सकारात्मकता देखने को मिल सकती है।



मीन- आज व्यापार में मिलाजुला परिणाम मिलने की संभावना है। रुकी हुई योजना आगे बढ़ाने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी। दोस्तों की किसी बात से मन दुखी रहेगा। सरकारी नौकरी वाले लोग अपने काम से थोड़ा परेशान रहेंगे।