घर से निकलने से पहले जानें किस दिन कौन सा तिलक है आपके लिए सौभाग्यशाली ?

Edited By Sarita Thapa, Updated: 12 Apr, 2026 01:00 PM

भारतीय संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में माथे पर तिलक लगाना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क भी छिपा है। माथे के मध्य में स्थित आज्ञा चक्र पर तिलक लगाने से एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है।

Tilak According to Day : भारतीय संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में माथे पर तिलक लगाना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क भी छिपा है। माथे के मध्य में स्थित आज्ञा चक्र पर तिलक लगाने से एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। यदि आप अपने दिन को सफल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ दे, तो ज्योतिष के अनुसार सप्ताह के सातों दिन अलग-अलग तिलक लगाने का विधान है। तो आइए जानते हैं किस दिन कौन सा तिलक आपके लिए गुडलक लेकर आएगा।

सोमवार : सफेद चंदन या विभूति

सोमवार का दिन चंद्रमा का माना जाता है, जो मन और शीतलता का प्रतीक है।

तिलक: इस दिन सफेद चंदन या भस्म का तिलक लगाना चाहिए।

फायदा: इससे मन शांत रहता है, तनाव कम होता है और आप पूरे दिन धैर्य के साथ अपने निर्णय ले पाते हैं।

मंगलवार : लाल चंदन या सिंदूर

मंगलवार मंगल ग्रह और हनुमान जी का दिन है, जो ऊर्जा और साहस के प्रतीक हैं।

तिलक: इस दिन लाल चंदन या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाना शुभ होता है।

फायदा: यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करता है।

बुधवार : सूखा सिंदूर या अष्टगंध

बुधवार बुध ग्रह और भगवान गणेश का दिन है, जो बुद्धि और व्यापार के कारक हैं।

तिलक: इस दिन सूखा सिंदूर या अष्टगंध का तिलक लगाएं।

फायदा: इससे बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और संचार कौशल (Communication skills) में सुधार होता है, जिससे आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं।

गुरुवार : केसर या पीला चंदन

गुरुवार देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का दिन है, जो ज्ञान और समृद्धि के दाता हैं।

तिलक: इस दिन केसर या हल्दी मिश्रित पीला चंदन लगाना चाहिए।

फायदा: इससे मान-सम्मान में वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। विद्यार्थियों के लिए यह तिलक विशेष लाभकारी है।

शुक्रवार : लाल चंदन या कुमकुम

शुक्रवार शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी का दिन है, जो ऐश्वर्य और सुख-सुविधाओं का प्रतीक है।

तिलक: इस दिन लाल चंदन या केसरिया कुमकुम का तिलक लगाना सर्वोत्तम है।

फायदा: इससे घर में सुख-समृद्धि आती है और आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता है।

शनिवार : भस्म या काला तिल

शनिवार शनि देव का दिन है, जो न्याय और अनुशासन के देवता हैं।

तिलक: इस दिन विभूति या काले तिल का तेल मिश्रित तिलक लगाना चाहिए।

फायदा: यह आपको नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से बचाता है। इससे जीवन में स्थिरता आती है।

रविवार : लाल चंदन या रोली

रविवार सूर्य देव का दिन है, जो सफलता और तेज का प्रतीक हैं।

तिलक: इस दिन लाल चंदन या रोली का तिलक लगाएं।

फायदा: सूर्य का तिलक लगाने से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है।

तिलक लगाने की सही विधि

तिलक हमेशा अनामिका उंगली से लगाना चाहिए, क्योंकि इससे शांति मिलती है।

यदि आप विजय या सफलता चाहते हैं, तो अंगूठे से नीचे से ऊपर की ओर तिलक लगाएं।

तिलक लगाते समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

