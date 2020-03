ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज दोपहर 11 बजकर 33 मिनट प्लूटो मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 06 मार्च

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज दोपहर 11 बजकर 33 मिनट प्लूटो मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 06 मार्च 2039 तक यहीं रहेंगे। बता दें कि यम या प्लूटो सौर मण्डल का दुसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। प्लूटो को कभी सौर मण्डल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे सौर मण्डल के बाहरी काइपर घेरे की सब से बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। प्लूटो के इस परिवर्तन से 12 राशियों पर असर देखने को मिलेगा।



मेष- प्लूटो आपके दसवे भाव में गोचर करेगा। प्लूटो के इस गोचर से आपको करियर में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जॉब में कोई संवेदनशील स्थिति बनेगी| दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।

Follow us on Twitter

वृष- प्लूटो आपके नवें भाव में गोचर करेगा। आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। इस बीच आप अपने विचारों को अधिक महत्व देंगे, लेकिन किसी चीज़ के प्रति अधिक विचार करना आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है।

Follow us on Instagram

मिथुन- प्लूटो आपके आठवें भाव में गोचर करेगा। इस गोचर से आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी। बिजनेस के मामले में आपके फैसले कारगर सिद्ध होंगे। इस दौरान आपको कोई ऐसी बात परेशान कर सकती है, जो आपको अपनों के अलावा किसी दूसरे से पता चलेगी।



कर्क- प्लूटो आपके सातवें भाव में गोचर करेगा। आपके व्यवहार पर ही आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी टिकी हुई है। लिहाजा प्लूटो की अशुभ स्थिति से बचने के लिये और शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिये एक पानी से भरा बर्तन लेकर, उसमें 43 दिनों तक रोज़ एक रुपये का सिक्का डालें। 43 दिन बाद उन सिक्कों को निकालकर अपने पास रख लें और पानी को घर के बाहर मिट्टी में डाल दें। इससे आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी।



सिंह- प्लूटो आपके छठे भाव में गोचर करेगा। इस दौरान किसी भी परेशानी से बचने में मेडिटेशन आपको बहुत लाभ देगा। इस दौरान आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा।



कन्या- प्लूटो आपके पांचवें भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको मशीनों से एक अलग ही प्यार होगा। आपको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। चांदी से बना हाथी घर में रखें या फिर घर के प्रवेश द्वार की दहलीज पर कपड़ा बिछाकर उसके नीचे चांदी का पतरा, यानी छोटा-सा चौकोर टुकड़ा दबाएं। इससे आपको और आपकी संतान, दोनों को लाभ होगा।



तुला- प्लूटो आपके चौथे भाव में गोचर करेगा। इस गोचर से कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपको नई चीज़ों को सीखने का मन करेगा। साथ ही इस दौरान आपको नये वाहन और भवन का सुख मिलेगा। चांदी की कोई चीज़ पहनकर रखें और 400 ग्राम सूखा धनिया बहते पानी में प्रवाहित करें। इससे आपको हर तरह का सुख मिलेगा।



वृश्चिक- प्लूटो आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। आप किसी रिसर्च या दिमागी रूप से अधिक मेहनत वाले कार्यों की तरफ आकर्षित होंगे। साथ ही जासूसी वाले कामों में भी आपकी रुचि रहेगी। लेकिन इस दौरान आपको अधिक गुस्सा भी आ सकता है। सफेद चीज़ों का दान करें। साथ ही ध्यान रहे कि इस दौरान हाथी के दांत से बनी कोई चीज़ या उसका चित्र घर पर न रखें।



धनु- प्लूटो आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। इससे आपका कोष संचित होगा, यानी आपकी पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। आप धैर्य और पूरी मेहनत से अपना काम करेंगे। अगर आपकी तरक्की का एक रास्ता बंद होता भी है, तो आप तुरंत दूसरा रास्ता ढूंढने में लग जायेंगे।



मकर- प्लूटो आपके पहले भाव में गोचर करेगा। आपके अन्दर सोचने-समझने की शक्ति का विस्तार होगा। साथ ही दूसरे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। अतः प्लूटो की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिये काले या नीले रंग के कपड़े पहनना अवॉयड करें। साथ ही बिल्ली की जेर नारंगी रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा।



कुंभ- प्लूटो आपके बारहवें भाव में गोचर करेगा। आप दूसरों के रहस्यों को जानने के लिये उत्सुक रहेंगे, लेकिन आपको किसी तरह के आडंबर के जाल में फंसने से बचना चाहिए। इस दौरान बिना सोचे-समझे किये कामों के रिजल्ट से आप परेशान हो सकते हैं। रात को सोते समय अपने सिरहाने पर थोड़ी-सी सौंफ रखें और सुबह उठकर उसे खा लें। इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।



मीन- आपके ग्यारहवें भाव में प्लूटो के इस गोचर से आपके पास भौतिक साधनों की कोई कमी नहीं होगी। आपकी योग्यत में बढ़ोतरी होगी। आप समाज की भलाई के काम में अग्रसर रहेंगे।