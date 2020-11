शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Today's Birthday prediction in hindi :- आज आप के जन्मदिन की आप को बहुत शुभकामनाएं । 7 नवम्बर में जन्में व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है जिन के स्वामी केतू देव हैं। मूलांक 7 वाले जातक बहुत ही चुप चाप रहने वाले व रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। इन लोगों के साथ लम्बा समय बिताने के बाद भी इनके स्वभाव को जान पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए सोचते है। ये सदैव एक नई सोच का अनुसरण करते हैं। मूलांक 7 वालों की सोच का स्तर काफी गहरा होता है। इनकी कल्पना एक दार्शनिक के स्तर की होती है। इन लोगों को घूमना बहुत पसंद होता है। इन्हें अपने जीवन में कई बार स्थान परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। आज जिन जातकों का जन्मदिन है यह साल आपके लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। व्यापार के लेनदेन में विशेष सावधानी बरतें। नवम्बर के महीने में प्रेमसम्बन्ध को लेकर घरवालों से मतभेद हो सकता है। कोई त्वचा विकार उत्पन्न हो सकता है, समय पर चिकित्सक सलाह लें। दिसम्बर के माह में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं।

