इंटरनेशनल डेस्कः कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हर कोई अपनी तरफ से जितना हो सके उतनी हिस्सेदारी डाल रहा है। कई लोग कोरोना अस्पतालों के लिए फंड जुटा रहे हैं। कोई साइकिलिंग के जरिए तो कोई अपनी छत पर मैराथन दौड़कर पैसा इकट्ठा कर रहा है। हाल ही में अब एक 5 साल का दिव्यांग बच्चा चर्चा में है। दरअसल इस 5 साल के दिव्यांग बच्चे ने 10km वॉक कर 9 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए है और अस्पताल को दान दे दिए। इग्लैंड के केंट का रहने वाला 5 साल का टोनी हडगेल बचपन से दिव्यांग है वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता।

ICYMI: A five-year-old British boy is following in the footsteps of national hero Captain Tom Moore. Tony Hudgell has raised more than $1.2 million for the hospital that saved his life by walking more than six miles on his new prosthetic legs https://t.co/47ddRc9fUw pic.twitter.com/wk1ljEvcms