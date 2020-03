राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि मंगलवार रात तक चीन में कोविड-19 से 2,981 लोगों की जान गई और कुल 80,270 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। यहां की आधिकारिक मीडिया ने बताया कि दुनिया भर में घातक बीमारी से मरने वालों की संख्या 3,123 पर पहुंच गई और 91,783 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। \दुनिया भर में कोरोना वायरस के केस लगातार सामने आने के बाद WHO ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है।जर्मनी में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 157 से बढ़कर 188 हो गई है। देश ने 31 नए मामलों की जानकारी दी। हालांकि, अभी तक देश ने वायरस के संक्रमण से मौत की जानकारी नहीं दी है।

बीजिंगः चीन से फैलना शुरू हुआ कोरोना वायरस अब दुनिया भर में 70 देशों में पैर पसार चुका है और अब तक 88,000 से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। वायरस से अब तक 3 हजार से अधिक लोगों की मौत हो गई है व मरीजों की संख्या 80,151 तक पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस संक्रामक बीमारी को कोविड-19 नाम दिया है। चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने 38 और लोगों की मौत की जानकारी दी है जिससे मृतकों की कुल संख्या 2,981 पर पहुंच गई है। वहीं दुनिया भर में 3,100 लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं।

Stories You May Like