इंटरनेशनल डेस्कः विश्व स्वास्थय संगठन (WHO) के मुताबिक दुनियाभर में करीब 12 कोरोना वैक्सीन ऐसी हैं जिनका ट्रायल अंतिम चरण में हैं। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी और AstraZeneca को सबसे बेहतर बताया जा रहा है। इसी बीच एक बुरी खबर आई है वो यह कि इसी वैक्सीन के ट्रायल के दौरान ब्राजील में एक वॉलंटियर की मौत हो गई है। वहीं ब्राजील की हेल्थ अथॉरिटी Anvisa ने जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीन के ट्रायल में शामिल एक वॉलंटियर की मौत भले ही हुई हो लेकिन उसकी मौत का कारण वैक्सीन नहीं है।

