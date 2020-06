विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना महामारी से बचने के उपायों जैसे सामाजिक दूरी आदि के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए लोकप्रिय टेलीविजन कैरेक्टर ‘मिस्टर बीन’ को मैदान में उतारा है। WHO ने गैर-सरकारी संगठन ‘प्रोजेक्ट एवरीवन’ और ‘टाइगर एस्पेक्ट प्रोडक्शन’ के साथ मिलकर कार्टून स्टार ‘मिस्टर बीन’ को लेकर एक सार्वजनिक उद्घोषणा तैयार की है जिसके माध्यम से लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा।

इंटरनेशनल डेस्क: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना महामारी से बचने के उपायों जैसे सामाजिक दूरी आदि के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए लोकप्रिय टेलीविजन कैरेक्टर ‘मिस्टर बीन’ को मैदान में उतारा है। WHO ने गैर-सरकारी संगठन ‘प्रोजेक्ट एवरीवन’ और ‘टाइगर एस्पेक्ट प्रोडक्शन’ के साथ मिलकर कार्टून स्टार ‘मिस्टर बीन’ को लेकर एक सार्वजनिक उद्घोषणा तैयार की है जिसके माध्यम से लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। WHO ने बताया कि ‘मिस्टर बीन का अनिवार्य कोविड-19 चेकलिस्ट’ लोगों को हाथ धोने, सामाजिक दूरी बनाये रखने और पड़ोसियों के प्रति अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित करेगा।

WHO के महानिदेशक डॉ. तेद्रोस गेब्रियेसस ने कहा “कोविड-19 मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इससे लड़ने के लिए जीवनरक्षक सूचनाएं साझा करने के लिए हमें सभी संसाधनों तथा सभी रास्तों का इस्तेमाल करना चाहिये। मैं ‘मिस्टर बीन’ की आवाज और प्रतिभा का इस्तेमाल करने देने के लिए उनकी टीम का आभारी हूं।” इस उद्घोषणा को ‘मिस्टर बीन’ के चरित्र को साकार करने वाले रोवान एटकिन्सन ने आवाज दी है। तीस साल पुराना यह चरित्र भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया में भी काफी लोकप्रिय है जहां कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।