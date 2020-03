चीन समेत सारी दुनिया इन दिनों खतरनाक कोरोना वायरस से खौफजदा है। इस बीमारी मरीजों की हालात में सुधार जंग में जीत के बराबर है। ऐसे में इन दिनों ऐसे ही

बीजिंगः चीन समेत सारी दुनिया इन दिनों खतरनाक कोरोना वायरस से खौफजदा है। इस बीमारी के मरीजों की हालात में सुधार यहां के मेडिकल स्टाफ के लिए जंग जीतने के बराबर है। ऐसे में इन दिनों ऐसे ही एक मरीज की रिकवरी पर खुशी जाहिर करते मेडिकल स्टाफ का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दो मेडिकल अटैंडेंट बड़े ही मजे से नाचते दिख रहे हैं। पीपल्स डेली चाइना द्वारा ट्वीट किए गए एक वीडियो में दो मेडिकल कर्मचारी अस्पताल से बाहर आते हैं और कैमरा देख मस्त अंदाज में थिरकने लगते हैं। डॉक्टरों की इस कामयाबी पर लोग जबरदस्त कमेंट कर रहे हैं।

#HeartwarmingMoments: Two medical workers dance ballet in front of a hospital in E China’s Anhui to celebrate the recovery of six more #COVID19 patients. pic.twitter.com/p27njb7evk