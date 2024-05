चमत्कार ! ईरान में अचानक आसमान से होने लगी मछलियों की बारिश, वीडियो में देखें अद्भुत नजारा

इंटरनेशनल डेस्कः ईरान में आसमान से अचानक मछलियों की बारिश होने से लोग हक्के-बक्के रह गए। इस अजीबोगरीब घटना से लोग हैरान हैं। यहां तूफान के दौरान आसमान से मछलियां गिरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक असामान्य घटना है, जिसे 'एनिमल रेन' या 'फ़ॉलिंग एनिमल्स' भी कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब एक बवंडर पानी की सतह से गुज़रता है और इसकी शक्ति मेंढक, केकड़े या छोटी मछलियों को ऊपर उठा लेती है और उन्हें काफ़ी ऊँचाई तक ले जाती है। फिर ये बवंडर इन समुद्री जीवों को दूर तक ले जाता है और वो बारिश के साथ गिरने लगते हैं।

Nature's surprise in Yasuj! 🐟



Reports of fish raining down on the city have locals scratching their heads.



A tornado over the reservoir is the suspected culprit, flinging fish kilometers inland. 🌪️🎣



