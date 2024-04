Israel-Iran War  : ईरान ने इजरायल पर किया अटैक, दागीं मिसाइलें, बेंजामिन नेतन्याहू करारा जवाब देने को तैयार

इंटरनैशनल डैस्क : ईरान ने शनिवार देर रात इजरायली क्षेत्र पर सीधा अटैक कर दिया है। इसकी आशंका पिछले कुछ दिनों से लगाई जा रही थी, जिस कारण कई देशों ने अपना हवाई रूट भी ईरान से बदल लिया। अब ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागीं जिससे बड़े पैमाने पर तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल में देर रात अचानक सायरल बजने लगे और फिर भारी गड़गड़ाहट और धमाकों की आवाज सुनी गईं।

200 से ज्यादा किलर ड्रोन दागे

इजराइल के सैन्य प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि कुल मिलाकर ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा किलर ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। स्थानीय समयानुसार सुबह 3 बजे बोलते हुए, उन्होंने कहा कि हमला "जारी" था, लेकिन अब तक अधिकांश मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया है। इजराइली पैरामेडिक सेवा ने कहा कि देश के दक्षिण में एक 10 वर्षीय बेडौइन लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हगारी ने कहा कि देश के दक्षिण में एक इजरायली सैन्य अड्डे को मामूली क्षति हुई है।

नेतन्याहू करारा जवाब देने को तैयार

वहीं, ईरान द्वारा इजरायल पर मिसाइल हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षात्मक और आक्रामक तरीके से जवाब देने की कसम खाई है और बोले कि इजरायल वर्षों से ईरान द्वारा सीधे हमले की तैयारी कर रहा है। हमारी रक्षात्मक प्रणालियां तैनात हैं। नेतन्याहू ने इजरायली पीएमओ द्वारा एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कहा कि हम रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। इजराइल राज्य मजबूत है, आईडीएफ मजबूत है, जनता मजबूत है।

उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के इजरायल के साथ खड़े होने के साथ-साथ ब्रिटेन, फ्रांस और कई अन्य देशों के समर्थन की सराहना करते हैं। नेतन्याहू ने फिर दोहराया कि जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। हम किसी भी खतरे से अपना बचाव करेंगे और ऐसा निष्ठापूर्वक और दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे। साथ ही इजरायल की जनता से कहा कि हम भगवान की मदद से एक साथ खड़े होंगे और हम एक साथ अपने सभी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे।

