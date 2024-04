वीडियो में देखें, कैसे इजरायली विमानों ने सैकड़ों ईरानी ड्रोन, मिसाइलों को रोका

इंटरनेशनल डेस्क: ईरान ने रविवार को इजराइल पर ताबड़तोड़ ड्रोन मिसाइल छोड़े जिसका ए वीडियो भी सामने आया है। दरअसल, 1 अप्रैल को दमिश्क में अपने दूतावास परिसर पर एक संदिग्ध इजरायली हवाई हमले के जवाब में आया था जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के अधिकारी मारे गए थे।

इजरायली सेना ने कहा कि ईरान ने इजरायल की ओर 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागीं। लेकिन उनमें से 99 प्रतिशत को इजरायली क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया, सेना ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जॉर्डन, ब्रिटेन और अन्य सहयोगियों की मदद से हमने ड्रोन और मिसाइलों को रोक लिया।

The Iron Dome saves thousands of lives. Here’s how: pic.twitter.com/jktB0lpuB2 — Israel Defense Forces (@IDF) August 8, 2022

इजराइल रक्षा बलों ने X पर पोस्ट किए गए वीडियो को कैप्शन दिया, "99% अवरोधन दर इस तरह दिखती है। इजरायली सेना ने कहा कि ईरान द्वारा इजरायल पर लगभग 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइलें और 120 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गईं। इज़राइल के पास एक महत्वपूर्ण आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली है जो 2011 में पहली बार परिचालन में आने के बाद से रॉकेटों को रोक रही है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में गाजा और लेबनान से बार-बार दागे जाने वाले रॉकेटों से इजराइली शहरों को बचाने के लिए आयरन डोम पर बहुत अधिक भरोसा किया गया है।

This is what a 99% interception rate looks like. Operational footage from the Aerial Defense System protecting the Israeli airspace: pic.twitter.com/eAwcUPUDw2