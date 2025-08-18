Main Menu

पॉपुलर हॉलीवुड एक्टर टेरेंस स्टैम्प का निधन, 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Edited By Pardeep,Updated: 18 Aug, 2025 02:44 AM

popular hollywood actor terence stamp passed away breathed his last at the age

बॉलीवुड-हॉलीवुड से जुड़ी फ़िल्मी दुनिया को एक और महान सितारा अलविदा कह गया। 6 दशकों से अधिक समय तक अभिनय की दुनिया में चमकने वाले ब्रिटिश अभिनेता टेरेंस स्टैम्प का रविवार सुबह शांतिपूर्वक निधन हो गया। उनकी उम्र 87 वर्ष थी।

इंटरनेशनल डेस्कः बॉलीवुड-हॉलीवुड से जुड़ी फ़िल्मी दुनिया को एक और महान सितारा अलविदा कह गया। 6 दशकों से अधिक समय तक अभिनय की दुनिया में चमकने वाले ब्रिटिश अभिनेता टेरेंस स्टैम्प का रविवार सुबह शांतिपूर्वक निधन हो गया। उनकी उम्र 87 वर्ष थी। यह जानकारी एक परिवार के बयान के ज़रिए साझा की गई। परिवार ने कहा है: “उन्होंने अभिनय और लेखन दोनों में एक असाधारण कार्य छोड़ा है, जो आने वाले वर्षों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा।”

फिल्मी सफर

“General Zod” — सुपरमैन का iconic विलेन

1978 की “Superman” और 1980 की “Superman II” में General Zod के रूप में उनका अभिनय आज भी यादगार है। उन्होंने इसे मानवीय और अंधेरे दोनों पक्षों के साथ निभाया, जिसने उन्हें सुपरहीरो फिल्मों में अब तक की सबसे प्रभावशाली खलनायकों में शामिल कर दिया।

अन्य अमिट भूमिकाएं और कार्य

  • 1994 में “The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert” में ट्रांसजेंडर महिला के रूप में दर्शनीय अभिनय के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली।

  • “The Limey” (1999), “Star Wars: The Phantom Menace” (1999), “Valkyrie” (2008), और “The Adjustment Bureau” (2011) जैसी चर्चित फिल्मों में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई।

  • 2021 में उनकी अंतिम स्क्रीन भूमिका “Last Night in Soho” में रही।

जीवन की राह में व्यक्तिगत संघर्ष और आध्यात्मिक खोज

  • 1938 में लंदन के East End में जन्मे स्टैम्प ने बचपन में WWII के दौरान बमबारी का सामना किया। गरीबी में पला-बढ़ा, लेकिन मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें अभिनय की दुनिया तक पहुंचाया।

  • 1960 के दशक में उनकी ज़िंदगी की राह झुग्गियों से होती हुई फिल्मों और आध्यात्म की ओर बढ़ी — उन्होंने भारत में योग और तांत्रिक शिक्षाओं में गहरी रुचि ली थी।

  • 2002 में 64 वर्ष की उम्र में पहली बार शादी की, लेकिन 2008 में तलाक हो गया; उनका निजी जीवन शांत और निजी ही रहा।

 

