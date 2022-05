पाकिस्तान में सिख व्यापारियों की हत्या के खिलाफ ननकाना साहिब और पेशावर में प्रदर्शन (Videos)

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर शहर से करीब 17 किलोमीटर दूर सरबंद इलाके के बटाताल बाजार में रविवार को अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा दो सिख व्यापारियों की गोली मारकर हत्या के खिलाफ सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मृतक कारोबारियों की पहचान गुरमुख सिंह (38) और अवतार सिंह(42) के रूप में हुई है।



Update #SikhKilling : Peshawar - Islamabad road in front of #QilaBalaHissar was blocked by the members of the Sikh community to register their protest against the killing of two #Sikhs in #Peshawar in Pakistan. @CMShehbaz pic.twitter.com/nKDXPdRjTZ



प्रदर्शन दौरान सिख समुदाय ने कहा कि ताजा घटना ने एक बार फिर पाकिस्तानी सिखों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से गैर-मुसलमानों, खासकर सिखों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। इस्लामिक स्टेट की अफगान शाखा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट (ISIL) ने हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। उग्रवादी समूह को इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत (ISKP) के रूप में भी जाना जाता है। ISKP ने दावा किया है कि उसके बंदूकधारियों ने दो सिख व्यापारियों की हत्या कर दी।

Members of the Sikh community in #Pakistan hold a Candlelight vigil on the premises of Gurdwara #NankanaSahib on Sunday evening, remembering two Sikhs who were shot dead in #Peshawar in the morning.



The partakers in the procession demanded justice. @CMShehbaz #PakistanSikh

Vfb pic.twitter.com/SHPk3XXZXd