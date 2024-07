विमानों में बढ़ा नया खतरा; Southwest Airlines में उड़ान दौरान फट रहे सोडा के डिब्बे, यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी

Washington: अत्यधिक तापमान से विमानों में अब नया खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका में अत्यधिक तापमान के कारण Southwest Airlines की उड़ानों में सोडा के डिब्बे फटने से यात्रियों दहशत पाई जा रही है। अमेरिका के दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में अत्यधिक गर्मी की लहरें चल रही हैं, जिससे उड़ानों के दौरान सोडा के डिब्बों के फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। सोडा के डिब्बे गर्मी के कारण फटने लगे हैं, जिससे यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए सुरक्षा की समस्या पैदा हो रही है।

Southwest Airlines और अन्य एयरलाइंस इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने प्रोटोकॉल की समीक्षा कर रही हैं, जिसमें कार्बोनेटेड पेय पदार्थों के हैंडलिंग के तरीकों पर विचार किया जा रहा है। इस समस्या के पीछे मुख्य कारण ऊंचे केबिन दबाव और अत्यधिक तापमान का मेल है। जब तापमान बहुत अधिक होता है, तो कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में दबाव बढ़ जाता है, जिससे वे फट सकते हैं।

