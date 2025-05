बड़ा धमाका: ऑपरेशन सिंदूर के बाद BLA भी आया एक्शन में, पाकिस्तान के 14 जवानों की मौत

नेशनल डेस्क: भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही चल रहे तनाव के बीच, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से एक और बड़ा धमाका सामने आया है। इस बार निशाना बनी पाकिस्तानी सेना की गश्ती गाड़ी, जिस पर कथित तौर पर बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने आईईडी से हमला कर 14 सैनिकों की जान ले ली।

विस्फोट से उड़ गई गाड़ी, वीडियो वायरल

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अचानक एक भीषण धमाका होता है और उसके साथ ही पाकिस्तानी सेना की गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। आईईडी विस्फोट इतना ताकतवर था कि गाड़ी का नामोनिशान मिट गया।

