Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • 'सुपरमैन' फिल्मों के एक्टर का हुआ निधन, टेरेंस स्टैम्प ने 87 वर्ष में दुनिया को कहा अलविदा

'सुपरमैन' फिल्मों के एक्टर का हुआ निधन, टेरेंस स्टैम्प ने 87 वर्ष में दुनिया को कहा अलविदा

Edited By Pardeep,Updated: 18 Aug, 2025 05:32 AM

superman movie actor passed away

बॉलीवुड-हॉलीवुड से जुड़ी फ़िल्मी दुनिया को एक और महान सितारा अलविदा कह गया। 6 दशकों से अधिक समय तक अभिनय की दुनिया में चमकने वाले ब्रिटिश अभिनेता टेरेंस स्टैम्प का रविवार सुबह शांतिपूर्वक निधन हो गया। उनकी उम्र 87 वर्ष थी।

इंटरनेशनल डेस्कः बॉलीवुड-हॉलीवुड से जुड़ी फ़िल्मी दुनिया को एक और महान सितारा अलविदा कह गया। 6 दशकों से अधिक समय तक अभिनय की दुनिया में चमकने वाले ब्रिटिश अभिनेता टेरेंस स्टैम्प का रविवार सुबह निधन हो गया। उनकी उम्र 87 वर्ष थी। यह जानकारी एक परिवार के बयान के ज़रिए साझा की गई। परिवार ने कहा है: “उन्होंने अभिनय और लेखन दोनों में एक असाधारण कार्य छोड़ा है, जो आने वाले वर्षों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा।”

फिल्मी सफर

  • 1960 के दशक की ‘Angry Young Men’ मूवमेंट से नाम कमाने वाले स्टैम्प ने 1962 में “Billy Budd” से फिल्मी सफर की शुरूआत की—जिसके लिए उन्हें ऑस्कर में नामांकन भी मिला।

  • 1965 में “The Collector” में उनके अभिनय को कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला।

  • 1960 के दशक में फ्रेडी क्लेग के किरदार ने उन्हें ‘Swinging London’ की पहचान बनाया।

    और ये भी पढ़े

    “General Zod” — सुपरमैन का iconic विलेन

    1978 की “Superman” और 1980 की “Superman II” में General Zod के रूप में उनका अभिनय आज भी यादगार है। उन्होंने इसे मानवीय और अंधेरे दोनों पक्षों के साथ निभाया, जिसने उन्हें सुपरहीरो फिल्मों में अब तक की सबसे प्रभावशाली खलनायकों में शामिल कर दिया।

    अन्य अमिट भूमिकाएं और कार्य

    • 1994 में “The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert” में ट्रांसजेंडर महिला के रूप में दर्शनीय अभिनय के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली।

    • “The Limey” (1999), “Star Wars: The Phantom Menace” (1999), “Valkyrie” (2008), और “The Adjustment Bureau” (2011) जैसी चर्चित फिल्मों में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई।

    • 2021 में उनकी अंतिम स्क्रीन भूमिका “Last Night in Soho” में रही।

    जीवन की राह में व्यक्तिगत संघर्ष और आध्यात्मिक खोज

    • 1938 में लंदन के East End में जन्मे स्टैम्प ने बचपन में WWII के दौरान बमबारी का सामना किया। गरीबी में पला-बढ़ा, लेकिन मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें अभिनय की दुनिया तक पहुंचाया।

    • 1960 के दशक में उनकी ज़िंदगी की राह झुग्गियों से होती हुई फिल्मों और आध्यात्म की ओर बढ़ी — उन्होंने भारत में योग और तांत्रिक शिक्षाओं में गहरी रुचि ली थी।

    • 2002 में 64 वर्ष की उम्र में पहली बार शादी की, लेकिन 2008 में तलाक हो गया; उनका निजी जीवन शांत और निजी ही रहा।

     

    Related Story

      Trending Topics

      Latest Videos

      IPL
      Royal Challengers Bengaluru

      190/9

      20.0

      Punjab Kings

      184/7

      20.0

      Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

      RR 9.50
      img title
      img title

      Be on the top of everything happening around the world.

      Try Premium Service.

      Subscribe Now!