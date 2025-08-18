'सुपरमैन' फिल्मों के एक्टर का हुआ निधन, टेरेंस स्टैम्प ने 87 वर्ष में दुनिया को कहा अलविदा

बॉलीवुड-हॉलीवुड से जुड़ी फ़िल्मी दुनिया को एक और महान सितारा अलविदा कह गया। 6 दशकों से अधिक समय तक अभिनय की दुनिया में चमकने वाले ब्रिटिश अभिनेता टेरेंस स्टैम्प का रविवार सुबह शांतिपूर्वक निधन हो गया। उनकी उम्र 87 वर्ष थी।

इंटरनेशनल डेस्कः बॉलीवुड-हॉलीवुड से जुड़ी फ़िल्मी दुनिया को एक और महान सितारा अलविदा कह गया। 6 दशकों से अधिक समय तक अभिनय की दुनिया में चमकने वाले ब्रिटिश अभिनेता टेरेंस स्टैम्प का रविवार सुबह निधन हो गया। उनकी उम्र 87 वर्ष थी। यह जानकारी एक परिवार के बयान के ज़रिए साझा की गई। परिवार ने कहा है: “उन्होंने अभिनय और लेखन दोनों में एक असाधारण कार्य छोड़ा है, जो आने वाले वर्षों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा।”

फिल्मी सफर

1960 के दशक की ‘Angry Young Men’ मूवमेंट से नाम कमाने वाले स्टैम्प ने 1962 में “Billy Budd” से फिल्मी सफर की शुरूआत की—जिसके लिए उन्हें ऑस्कर में नामांकन भी मिला।

1965 में “The Collector” में उनके अभिनय को कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला।

1960 के दशक में फ्रेडी क्लेग के किरदार ने उन्हें ‘Swinging London’ की पहचान बनाया। और ये भी पढ़े

“General Zod” — सुपरमैन का iconic विलेन

1978 की “Superman” और 1980 की “Superman II” में General Zod के रूप में उनका अभिनय आज भी यादगार है। उन्होंने इसे मानवीय और अंधेरे दोनों पक्षों के साथ निभाया, जिसने उन्हें सुपरहीरो फिल्मों में अब तक की सबसे प्रभावशाली खलनायकों में शामिल कर दिया।

अन्य अमिट भूमिकाएं और कार्य

1994 में “The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert” में ट्रांसजेंडर महिला के रूप में दर्शनीय अभिनय के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली।

“The Limey” (1999), “Star Wars: The Phantom Menace” (1999), “Valkyrie” (2008), और “The Adjustment Bureau” (2011) जैसी चर्चित फिल्मों में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई।

2021 में उनकी अंतिम स्क्रीन भूमिका “Last Night in Soho” में रही।

जीवन की राह में व्यक्तिगत संघर्ष और आध्यात्मिक खोज