Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • 'मैं नहीं करता था कई दिनों तक ब्रश...' इस क्रिकेटर का चौंकाने वाला खुलासा, बताया मैदान पर क्यों अपनाई ये गंदी ट्रिक

'मैं नहीं करता था कई दिनों तक ब्रश...' इस क्रिकेटर का चौंकाने वाला खुलासा, बताया मैदान पर क्यों अपनाई ये गंदी ट्रिक

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 18 Aug, 2025 12:31 PM

this cricketer s strange trick he did not brush his teeth to win

क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम को परेशान करने के लिए खिलाड़ी कई तरह की रणनीति अपनाते हैं। इसमें स्लेजिंग सबसे आम है लेकिन इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर जैक रसेल एक ऐसी अजीबोगरीब हरकत करते थे जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस राज का खुलासा खुद...

इंटरनेशनल डेस्क। क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम को परेशान करने के लिए खिलाड़ी कई तरह की रणनीति अपनाते हैं। इसमें स्लेजिंग सबसे आम है लेकिन इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर जैक रसेल एक ऐसी अजीबोगरीब हरकत करते थे जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस राज का खुलासा खुद उनके साथी खिलाड़ी फिल टफनेल ने किया है।

PunjabKesari

क्यों नहीं करते थे जैक रसेल ब्रश?

फिल टफनेल ने बातचीत के दौरान बताया कि जैक रसेल जानबूझकर कई दिनों तक अपने दांतों में ब्रश नहीं करते थे। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो रसेल ने कहा कि वह ऐसा इसलिए करते थे ताकि जब वह विकेट के पीछे खड़े हों तो उनकी मुंह की बदबू से सामने क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज का ध्यान भटक जाए और वह सही से खेल न पाए।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

रसेल का मानना था कि इस तरह की छोटी-मोटी हरकतें भी मैच का रुख बदल सकती हैं और इससे उनके गेंदबाज को मदद मिलती है। टफनेल ने बताया कि विकेटकीपर मैदान पर पूरा गेम चला सकते हैं और वे सबसे करीब होने की वजह से बल्लेबाज को परेशान करने के लिए अलग-अलग तरकीबें अपनाते हैं।

यह भी पढ़ें: 'तुम्हारी स्कूटी के नीचे...' बोलकर टीचर को रोका, सरेआम बीच रास्ते में... फिर हुआ ऐसा कि ज़ोर से निकल गई महिला की चीख

PunjabKesari

विकेटकीपर की भूमिका और स्लेजिंग

इस बातचीत में मौजूद वेस्टइंडीज के खिलाड़ी कार्लोस ब्रेथवेट ने भी इस बात पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि एक गेंदबाज के लिए बात करने वाला विकेटकीपर बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि उससे खेल में एक अलग ऊर्जा बनी रहती है लेकिन जब विकेटकीपर शांत होता है तो मैच बहुत लंबा और नीरस लगने लगता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!