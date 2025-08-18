'मैं नहीं करता था कई दिनों तक ब्रश...' इस क्रिकेटर का चौंकाने वाला खुलासा, बताया मैदान पर क्यों अपनाई ये गंदी ट्रिक

क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम को परेशान करने के लिए खिलाड़ी कई तरह की रणनीति अपनाते हैं। इसमें स्लेजिंग सबसे आम है लेकिन इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर जैक रसेल एक ऐसी अजीबोगरीब हरकत करते थे जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस राज का खुलासा खुद...

इंटरनेशनल डेस्क। क्रिकेट के मैदान पर विरोधी टीम को परेशान करने के लिए खिलाड़ी कई तरह की रणनीति अपनाते हैं। इसमें स्लेजिंग सबसे आम है लेकिन इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर जैक रसेल एक ऐसी अजीबोगरीब हरकत करते थे जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस राज का खुलासा खुद उनके साथी खिलाड़ी फिल टफनेल ने किया है।

क्यों नहीं करते थे जैक रसेल ब्रश?

फिल टफनेल ने बातचीत के दौरान बताया कि जैक रसेल जानबूझकर कई दिनों तक अपने दांतों में ब्रश नहीं करते थे। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो रसेल ने कहा कि वह ऐसा इसलिए करते थे ताकि जब वह विकेट के पीछे खड़े हों तो उनकी मुंह की बदबू से सामने क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज का ध्यान भटक जाए और वह सही से खेल न पाए।

रसेल का मानना था कि इस तरह की छोटी-मोटी हरकतें भी मैच का रुख बदल सकती हैं और इससे उनके गेंदबाज को मदद मिलती है। टफनेल ने बताया कि विकेटकीपर मैदान पर पूरा गेम चला सकते हैं और वे सबसे करीब होने की वजह से बल्लेबाज को परेशान करने के लिए अलग-अलग तरकीबें अपनाते हैं।

विकेटकीपर की भूमिका और स्लेजिंग

इस बातचीत में मौजूद वेस्टइंडीज के खिलाड़ी कार्लोस ब्रेथवेट ने भी इस बात पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि एक गेंदबाज के लिए बात करने वाला विकेटकीपर बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि उससे खेल में एक अलग ऊर्जा बनी रहती है लेकिन जब विकेटकीपर शांत होता है तो मैच बहुत लंबा और नीरस लगने लगता है।