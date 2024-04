बिडेन ने नेतन्याहू को दी चेतावनी, अमेरिका ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा

इंटरनेशनल डेस्क: व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने रविवार को बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी इजरायली जवाबी हमले में भाग नहीं लेगा।

1 अप्रैल को ईरान के सीरिया वाणिज्य दूतावास पर संदिग्ध इज़रायल के हमले के जवाब में ईरान ने शनिवार रात को इज़रायल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागीं। हमलों के बाद शनिवार देर रात जारी एक बयान में, बिडेन ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि इज़राइल ने "अभूतपूर्व हमलों से भी बचाव करने और उन्हें हराने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है।"

बिडेन ने बयान में यह नहीं बताया कि क्या उन्होंने और नेतन्याहू ने संभावित इजरायली प्रतिक्रिया या संभावित अमेरिकी भागीदारी पर चर्चा की। व्हाइट हाउस के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने रविवार को एबीसी के "दिस वीक" कार्यक्रम में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल को अपनी रक्षा में मदद करना जारी रखेगा, लेकिन ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहता है।

