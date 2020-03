कोरोना वायरस दुनियाभर में अपने पैर पसार चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस को लेकर चिंता जताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि वे कोरोनो वायरस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ ही हफ्तों में क

इंटरनेशन डेस्कः कोरोना वायरस दुनियाभर में अपने पैर पसार चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस को लेकर चिंता जताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि वे कोरोनो वायरस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ ही हफ्तों में कम से कम 49 देशों में फैल गया है और यह वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है।



WHO के एक अधिकारी डॉ माइक रयान ने कहा कि हम कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर सबसे अधिक सतर्क हैं और उच्चतम स्तर पर इसका आकलन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि WHO लोगों में डर की भावना पैदा नहीं करना चाहता। रयान ने सभी देशों की सरकारों से आग्रह किया कि उठो और तैयार हो जाए। यह वायरस आपके यहां भी दस्तक दे चुका है। इसके लिए आपको तैयार होने रहने की जरूरत है। यह आपका काम है कि आप नागरिकों की सुरक्षा तय करें। देश ही दुनिया के लिए आपका काम है कि आप तैयार रहें।



जिनेवा में WHO के मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दुनिया अभी भी खराब दौर में जाने से बच सकती है। लेकिन बढ़े हुए मामलों के आकलन का मतलब है कि WHO भी बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों से चिंतित है। उन्होंने कहा कि विश्व के नेताओं के पास अभी मौका है कि वह इसे बढ़ने से रोकें।



बता दें कि चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस का असर दुनिया के करीब 49 देशों तक पहुंच चुका है। चीन में कोरोना वायरस से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है और इस जानलेवा संक्रामक बीमारी से 44 और लोगों की मौत हो गई जिसके साथ ही कुल मृतक आंकड़ा 2,788 पहुंच गयी है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बृहस्पतिवार को चीन से कोरोना वायरस के 327 नए मामले सामने आए। हालांकि एक महीने से अधिक समय में कोरोना वायरस से रोज संक्रमित पाए गए लोगों की यह अब तक की सबसे कम संख्या है।



राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस वायरस के कारण 41 लोगों की मौत हुबेई प्रांत में हुई जो इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। दो लोगों की मौत बीजिंग में और एक व्यक्ति की मौत शिनजियांग में हुई। चीन में कुल 78,824 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। चीन में कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं जबकि अन्य देशों में इसके मामले बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस महामारी ‘‘निर्णायक मोड़'' पर है।