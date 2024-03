Pakistan Woman Mobbed:  अरबी पोशाक पहनने पर पाकिस्तानी लड़की को भीड़ ने घेरा, भरे बाजार में कुर्ती उतारने को कहा

इंटरनेशनल डेस्क: पाकिस्तान के लाहौर में एक महिला को अरबी भाषा में प्रिंट वाली पोशाक पहनने पर भीड़ द्वारा पुलिस हिरासत में ले लिया गया, जिसे लोगों ने कथित तौर पर कुरान की आयतें समझ लिया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में, एक स्थानीय पुलिसकर्मी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि महिला और उसका पति खरीदारी करने गए थे, जब भीड़ ने उससे अपनी पहनी हुई शर्ट उतारने को कहा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में देखा जा सकता है की महिला को पाकिस्तान के किसी रेस्तरां में अपने हाथों से अपना चेहरा ढंकते हुए बैठे देखा गया. उसके बचाव में आई एक महिला पुलिस अधिकारी को भीड़ से किसी भी तरह की हिंसा न करने का आग्रह करते हुए उसे महिला पुलिस द्वारा वहां से हटाने में मदद की।

पुलिसकर्मी की पहचान एएसपी सैयदा शहरबानो नकवी के रूप में की गई और पंजाब पुलिस ने घटना का एक वीडियो साझा किया, जिसमें उस अधिकारी की सराहना की गई जो मौके पर मौजूद था और जिसने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। उन्हें महिला को भीड़ से दूर ले जाते देखा जा सकता है। एक रेस्तरां में चेहरे पर हाथ रखकर बैठी महिला की एक क्लिप वायरल हो रही है इस दौरान उस लड़की को बाहर उग्र भीड़ ने भी घेर रखा है।

This woman police officer is a star. Doing exactly what the state should do when citizens are harassed and attacked for alleged blasphemy.

Pakistan’s blasphemy laws, their daily abuse, violent mobs & extremist groups with state patronage have led the country to this madness. pic.twitter.com/o96vhTsIhJ — Raza Ahmad Rumi (@Razarumi) February 25, 2024