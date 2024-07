जेलेंस्की की दो टूक- रूस के खिलाफ असली समर्थन के लिए नवंबर तक US चुनाव का इंतजार नहीं कर सकते

इंटरनेशनल डेस्कः यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुनिया को उनके देश के खिलाफ रूस के हमले को पीछे हटाने के लिए नवंबर तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने यह टिप्पणी वाशिंगटन में इस सप्ताह के नाटो नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के दौरान की। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को अब नवंबर का इंतजार है। सच कहें तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नवंबर का इंतजार कर रहे हैं।

🇺🇸🇺🇦 ZELENSKY: UKRAINE CAN'T WAIT UNTIL NOVEMBER FOR REAL AMERICAN SUPPORT



"Let's be candid and frank.



Now everyone is waiting for November.



Truly speaking, Putin is waiting for November too.



It's time to step out and make strong decisions work, to act and not wait for…