नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल से कई महिलाओं ने ट्वीट किया। ऐसे में कश्मीर की आरिफा ने मोदी के ट्वीटर हैंडल से ट्वीट करने वाली तीसरी महिला बनी। श्रीनगर की आरिफा ने क्राफ्ट मैनेजमेंट किया है। उन्होंने बताया कि कैसे कश्मीर की शान रही दस्तकारी धीरे धीरे दम तोड़ रही है। आरिफा ने नमदा दस्तकारी को जिंदा करने की अपनी पहल के बारे कुछ बातें शेयर की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से नौकरी ढूंढने की बजाए नौकरी देने के लिए आंट्रप्रन्योरशिप की तरफ कदम बढ़ाने को कहा। पीएम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करने वाली महिला स्नेहा मोहन दास हैं। उसके बाद मालविका अय्यर और आरिफा ने #SheInspiresUs के साथ ट्वीट किया है।

I always dreamt of reviving the traditional crafts of Kashmir because this is a means to empower local women.



I saw the condition of women artisans and so I began working to revise Namda craft.



I am Arifa from Kashmir and here is my life journey. #SheInspiresUs pic.twitter.com/hT7p7p5mhg