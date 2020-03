सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवाने ने कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा के पास तैनात सैनिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। सेना प्रमुख बनने के बाद मंगलवार को पहली बार कश्मीर दौरे पर पहुंचे जनरल नरवाने ने नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों की तैनाती का जायजा लिया और यूनिट्स का दौरा किया।

श्रीनगर: सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवाने ने कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा के पास तैनात सैनिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। सेना प्रमुख बनने के बाद मंगलवार को पहली बार कश्मीर दौरे पर पहुंचे जनरल नरवाने ने नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों की तैनाती का जायजा लिया और यूनिट्स का दौरा किया। रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘नियंत्रण रेखा पर स्थिति, संघर्ष विराम उल्लंघन, हमारी जवाबी कार्रवाई, घुसपैठ निरोधक अभियान और संचालन तैयारियों के बारे में स्थानीय कमांडरों ने सेना प्रमुख को जानकारी दी गई।'

General MM Naravane #COAS visited HQ #Chinar Corps and reviewed the operational preparedness and prevailing security situation. He also interacted with the troops and lauded their morale.#IndianArmy#NationFirst pic.twitter.com/UhqopDlDKa