पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि एक ओर दिल्ली जल रही है, 80 लाख कश्मीरी अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की साबरमती आश्रम की यात्रा के दौरान ही महात्मा गांधी की विरासत को याद किया जाता है। इल्तिजा ने ट्वीट किया, ''एक ओर दिल्ली जल रही है और 80 लाख कश्मीरी अपने अधिकारों से वंचित हैं वहीं दूसरी ओर ''हाई टी'', और ''नमस्ते ट्रंप'' का आयोजन

श्रीनगर: पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि एक ओर दिल्ली जल रही है, 80 लाख कश्मीरी अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की साबरमती आश्रम की यात्रा के दौरान ही महात्मा गांधी की विरासत को याद किया जाता है। इल्तिजा ने ट्वीट किया, 'एक ओर दिल्ली जल रही है और 80 लाख कश्मीरी अपने अधिकारों से वंचित हैं वहीं दूसरी ओर 'हाई टी', और 'नमस्ते ट्रंप' का आयोजन हो रहा है। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की साबरमती आश्रम की यात्रा के दौरान ही महात्मा गांधी की विरासत को याद किया जाता है। उनके मूल्य काफी पहले ही भुला दिए गए हैं।'

“Hi Tea” & Namastey Trump while Delhi burns & 8 million Kashmiris remain deprived of fundamental rights. Gandhi ji’s legacy remembered only at perfunctory visits to Sabarmati ashram by foreign dignitaries. His values long forgotten