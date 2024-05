जम्मू-कश्मीर: पुंछ में एयरफोर्स के वाहन पर आतंकी हमला, 1 जवान शहीद, 4 घायल

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई है। आतंकियों ने सुरनकोट गांव में सुरक्षाबलों के दो वाहनों पर तोबड़तोड़ फायरिंग की है। इस घटना में एयरफोर्स का एक जवान शहीद हो गया है जबकि 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



अधिकारियों के मुताबिक यह हमला शाम को पुंछ के शशिधर इलाके में सुरक्षाबलों के जिन दो वाहनों पर फायरिंग हुई है, उनमें एक वाहन एयरफोर्स का था। दोनों गाड़ियां सनाई टॉप पर जा रही थीं।गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद सेना और पुलिस के अतिरिक्त जवानों को इलाके में भेजा गया है और आतंकवादियों का पता लगाने तथा उन्हें मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी और घेराबंदी अभियान शुरू किया गया है।

An Indian Air Force vehicle convoy was attacked by militants in the Poonch district of J&K, near Shahsitar. Cordon and search operations are underway presently in the area by local military units. The convoy has been secured, and further investigation is under progress. — Indian Air Force (@IAF_MCC) May 4, 2024