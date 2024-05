स्कूल में प्रिंसिपल और महिला टीचर के बीच जमकर हुई हाथापाई, फाड़े कपड़े देखें वायरल वीडियो

नेशनल डेस्क: एक स्कूल प्रिंसिपल द्वारा एक शिक्षक के साथ मारपीट करने का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते है कैसे दोनों के बीच हाथापाई हुई। यह घटना 3 मई को आगरा के एक प्राथमिक विद्यालय में हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

यह सब तब शुरू हुआ जब प्रिंसिपल ने स्कूल में देर से आने के लिए शिक्षिका गुंजा चौधरी को फटकार लगाई, जिससे दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिक्षक ने आगे दावा किया कि प्रिंसिपल भी पिछले चार दिनों से देर से आ रहे हैं। इससे दोनों के बीच कहा-सुनी हो गई।

Kalesh b/w a female teacher and the school principal over coming late to school, Agra UP

