चलते ट्रक से बाइक सवार 3 लोगों ने फिल्मी स्टाइल में की चोरी, वायरल हुआ VIDEO

नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश में तीन लोगों द्वारा चलती ट्रक से सामान चुराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह घटना कैमरे में कैद हो गई क्योंकि आगरा-मुंबई राजमार्ग पर देवास-शाजापुर मार्ग के बीच ट्रक से थोड़ी दूरी पर गाड़ी चला रहे एक व्यक्ति ने इसे अपनी कार से रिकॉर्ड किया। दरअसल, डकैती का वीडियो किसी हिंदी फिल्म के सीन की याद दिला रहा है।



वीडियो में एक शख्स को ट्रक के ठीक पीछे बाइक चलाते हुए देखा गया, जबकि उसके साथियों को सामान चुराने का काम सौंपा गया था। ऐसा करने के लिए दोनों व्यक्ति ट्रक के ऊपर चढ़ गए और सामान को ढकने वाली तिरपाल शीट को काट दिया। कुछ देर बाद एक भरा हुआ बैग निकाला जिसे उनमें से एक ने उसे नीचे सड़क पर फेंक दिया। इसके बाद, वे दोनों ट्रक से नीचे उतरे और सावधानीपूर्वक उस बाइक की पिछली सीट पर चढ़ गए जिस पर वह आदमी सवार था। इसके बाद उन्होंने बाइक की स्पीड को धीमा किया और पीछे की ओर मुड गए ताकि वे सड़क पर पड़े बैग को उठा सकें।



Indian chor : hold my pulser pic.twitter.com/9b6PN0MCqe — Raja Babu (@GaurangBhardwa1) May 25, 2024