नेशनल डेस्कः पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन के साथ जारी सीमा तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए पांच राफेल फाइटर जेट ने सोमवार को फ्रांस से उड़ान भर दी है। राफेल 48 घंटे में भारत पहुंचेंगे। पांचों फाइटर प्लेन को सात भारतीय पायलट उड़ाकर अंबाला एयरबेस ला रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार फ्रांस से भारत आते समय पांचों फाइटर प्लेन 28 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अल डाफरा एयरबेस पर उतारा जाएगा।

