नेशनल डेस्कः अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप का मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के मोती बाग स्थित एक सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस क्लास देखने पहुंची थी। मेलानिया के वेलकम के लिए स्कूल में डांस आदि का भी प्रोग्राम रखा गया था। इसी दौरान एक छोटे से सरदार बच्चे ने मेलानिया का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल मेलानिया के लिए स्कूल की बच्चियों ने जैसे ही स्टेज पर गिद्दा (पंजाबी डांस) डालना शुरू किया तो स्टेज के पास कतार में बैठा छोटा सरदार बच्चा खुद को नहीं रोक पाया और वह अपनी ही जगह पर खड़ा होकर भांगड़ा करने लगा।

