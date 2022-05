महाराष्ट्र : चंद्रपुर में टैंकर और ट्रक की भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग, नौ लोगों की जलकर हुई मौत

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में डीजल से भरे टैंकर और लकड़ी ले जा रहे ट्रक के बीच भीषण टक्कर होने के बाद आग लग गई। हादसे में नौ लोगों की झुलसकर मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना बृहस्पतिवार रात करीब साढ़े दस बजे चंद्रपुर-मुल रोड पर हुई।

Maharashtra | Nine people including driver and labourers killed in a collision between two trucks on Chandrapur-Mul road in Chandrapur district