भेड़ों की खातिर शख्स ने पूरे जंगल में लगा दी आग, बुझाने के लिए बुलाई गई आर्मी

नेशनल डेस्क: नैनीताल के जंगलों में लगी आग ने भयानक रुप ले लिया है। आग की लपटें नैनीताल की हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंच गई है। आग पर काबू पाने के लिए भारतीय वायुसेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। जंगल में लगी आग को 36 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक वन विभाग इसे काबू में नहीं कर पाया है। नैनीताल में कई हेक्टेयर में फैले जंगल को जलाकर खाक हो गए हैं। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक का कहना है कि भेड़ चराने के लिए उसे नई घास की जरूरत थी, इसलिए उसने जंगल में आग लगा दी।



सभी अधिकारियों से सतर्क रहे- सीएम धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों से सतर्क रहने और सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को समन्वय बनाए रखने के लिए कहा है। उत्तराखंड के अधिकारियों ने जखोली और रुद्रप्रयाग में जंगल में आग लगाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक जखोली के तड़ियाल गांव का नरेश भट्ट था, जो जंगल में आग लगाते हुए पकड़ा गया था. कथित तौर पर उसने आग इसलिए लगाई ताकि उसकी भेड़ों को नई घास मिल सके।

#WATCH | Nainital Fire | IAF Mi-17 helicopter takes water from Bhimtal Lake in Nainital as the Forest Department calls in the Indian Air Force and Indian Army for help in controlling the fire in Nainital which has been going on for more than 36 hours and burnt hectares of forest. pic.twitter.com/L6HnLbPU3W — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 27, 2024