एक तरफ AAP की बैठक तो दूसरी और शीश महल का मुद्दा... केजरीवाल के खिलाफ BJP ने खोला मोर्चा

नई दिल्ली : दिल्ली में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी (AAP) दोनों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। चुनावी माहौल गरमाने के साथ ही दोनों प्रमुख पार्टियां एक-दूसरे को घेरने की रणनीति पर काम कर रही हैं। एक तरफ केजरीवाल के आवास पर पीएसी (Political Affairs Committee) की अहम बैठक चल रही है, जहां AAP दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। वहीं, दूसरी तरफ भाजपा ने केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

AAP की रणनीति और PAC की बैठक

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के घर पर पीएसी (Political Affairs Committee) की एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जा रही है। यह बैठक विशेष रूप से अहम मानी जा रही है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब केवल तीन महीने का समय बाकी रह गया है। इस बैठक में आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी की जा सकती है। वर्तमान में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास 58 विधायक हैं, और पार्टी को 2025 के चुनाव में अपनी सत्ता बरकरार रखने की पूरी कोशिश करनी होगी।

BJP का आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा

वहीं, दूसरी तरफ भाजपा ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और लगातार उनका विरोध कर रही है। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के "शीशमहल" पर भी सवाल उठाए हैं, जो उनके दिल्ली में सरकारी आवास के लिए प्रयोग किया जाता है। भाजपा का आरोप है कि यह आलीशान महल जनता के पैसे से बनाया गया है, जबकि दिल्ली में कई समस्याएं मौजूद हैं।

#WATCH | Delhi BJP leaders and workers protest near the residence of AAP national convener Arvind Kejriwal, over 'Sheesh Mahal' controversy. pic.twitter.com/Iw5a54DLpY