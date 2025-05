VIDEO: कनाडा में PM कार्नी की नाक तले भारत विरोधी शर्मनाक परेड, खालिस्तान समर्थकों ने हिंदुओं खिलाफ उगला जहर

International Desk: कनाडा में एक बार फिर खालिस्तानी समर्थकों की भारत विरोधी करतूत सामने आई है। टोरंटो स्थित माल्टन गुरुद्वारे में रविवार को खालिस्तानी समर्थकों द्वारा एक विवादास्पद परेड का आयोजन किया गया, जिसमें भारत विरोधी और हिंदू विरोधी भावनाओं को प्रदर्शित किया गया। इस परेड में एक बड़े ट्रक पर एक पिंजरा रखा गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के पुतले बंद थे। परेड के दौरान खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा में रह रहे 8 लाख हिंदुओं को भारत वापस भेजने की मांग की।

Khalistanis funded by Pakistan & China organized anti-Hindu parade in Malton Gurdwara, Canada with effigies of PM Modi, EAM Jaishankar & Amit Shah.



Canada is the Western version of Pakistan with filthy Khalistanis!! pic.twitter.com/gL1q3ksZNh — BALA (@erbmjha) May 5, 2025