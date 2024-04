जेल का जवाब वोट से: केजरीवाल की गिरफ्तारी पर AAP का प्रदर्शन; कहा - जनता 25 मई को BJP को सिखाएगी सबक

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार सुबह 'जेल का जवाब वोट से' नाम से एक विरोध अभियान चलाया। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर धरना देते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली की जनता गुस्से में है और 25 मई (दिल्ली में लोकसभा चुनाव) को भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी।



जनता 25 मई को बीजेपी को सबक सिखाएगी

कुलदीप कुमार ने ANI को बताया, "बीजेपी ने एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को फर्जी मामले में जेल में डालने की साजिश रची है। दिल्ली की जनता 25 मई को बीजेपी को सबक सिखाएगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली की जनता गुस्से में है।" अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।

#WATCH | Delhi: On AAP cadres staging 'Jail Ka Jawab Vote Se' campaign, party candidate from East Delhi Lok Sabha seat Kuldeep Kumar says, "CM Arvind Kejriwal who worked to provide the best school, and free- electricity to Delhiites has been trapped in a frivolous case by… pic.twitter.com/KANzmsS2QF — ANI (@ANI) April 27, 2024