Lok Sabha Election 2024: BJP ने राजनीतिक लाभ के लिए दिया नफरत को बढ़ावा, सोनिया गांधी ने साधा PM मोदी पर निशाना

नेशनल डेस्कः कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को एक वीडियो के माध्यम से जनता से कांग्रेस को वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज देश के हर कोने में युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, महिलाओं को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को भयानक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। यह माहौल प्रधानमंत्री की मंशा के कारण है नरेंद्र मोदी और भाजपा। उनका ध्यान केवल किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने पर है।

#WATCH | Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi says, "Today in every corner of the country, youth are facing unemployment, women are facing atrocities, Dalits, tribals, backward classes and minorities are facing terrible discrimination. This atmosphere is due to… pic.twitter.com/8ik4UgEQw9 — ANI (@ANI) May 7, 2024